Продажи сельхозпродукции на рынках Крыма уменьшились на 4,7% при росте цен на 14,3%

Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в январе-августе 2010 г. по сравнению с январём-августом 2009 года снизился на 4,7%, при этом цены выросли на 14,3%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за 8 месяцев на рынках Крыма продукты животноводства подорожали на 9,1%, при этом объем их продаж увеличился на 4,1%. Продажи продукции растениеводства уменьшились на 17,7%, при росте цен на 23,1%.

В августе 2010 г. объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма увеличился на 1% по сравнению с июлем текущего года, при росте цен на 2%.

В частности, повысились цены на огурцы свежие (на 54%), масло сливочное (на 12%), капусту свежую и творог (на 10%), крупяные (на 9%), свинину (на 8%), молоко свежее, мучные и чеснок (на 7%), баранину, яйца и сахар (на 4%), сметану (на 3%).

Снизились цены на помидоры свежие (на 31%), лук репчатый (на 23%), свеклу (на 13%), картофель (на 6%), фрукты и ягоды (на 5%), сало свиное (на 4%), морковь (на 2%), птицу (на 1%).

Как сообщал УНИАН, объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в январе-июле 2010 г. по сравнению с январём-июлем 2009 года снизился на 3,3%, при этом цены выросли на 14,9%.