Губернатор Хмельницкой области дал аграриям до 15 дней на завершение уборочной

Глава Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА дал аграриям 10-15 дней, чтобы завершить сбор урожая.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

"Причин для промедления со сбором урожая нет. Область своевременно подготовила почву – сейчас уже 260 тыс. га. В этом году мы взяли на себя обязательства посеять на 25 тыс. гектаров больше, и завершить работы должны до 25-28 сентября. Должны работать с утра и до позднего вечера – тогда и будет хороший результат", - сказал он.

По его словам, определяющим в товаропроизводстве должен стать "региональный патриотизм".

"Я всегда подчеркиваю, что продукция, которая изготавливается в области, должна использоваться нашими товаропроизводителями. Возможно, наша техника и уступает в чем-то, но ее изготовили наши люди, а им нужно кормить свои семьи", - пояснил он.