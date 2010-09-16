Объем вылова рыбы в Крыму за 8 месяцев уменьшился на 44%

В январе-августе этого года в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов составил 4 202 тонн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вылов рыбы и других водных живых ресурсов уменьшился на 43,7% (январь-август 2009 г. - 9 229 тонн). В том числе, во внутренних водоемах полуострова вылов рыбы и водных живых ресурсов уменьшился на 70,6% и составил 138 тонн (январь-август 2009 г. - 578 тонн).

Как сообщал УНИАН, за 7 месяцев 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 43% - до 3,9 тыс. тонн.