В Житомирской обл. производство продукции растениеводства остался на прошлогоднем уровне

В январе-августе т.г. всеми категориями хозяйств Житомирской области произведено валовой продукции растениеводства на сумму 1258,4 млн. грн., что составляет почти 100% к аналогичному прошлогоднему показателю.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя областной госадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

Кроме того, по его словам, сельскохозяйственные предприятия за 8 месяцев т.г. реализовали валовой продукции на 242,6 млн. грн., или 19% от запланированного; хозяйства населения - на 1015,8 млн. грн., или 81% от общего уровня ее реализации.

При этом Н.ДЕЙСАН уточнил, что сельхозпредприятия области, по состоянию на 14 сентября т.г., уже собрали урожай зерновых с учетом кукурузы с 81% площадей (302, 6 тыс. га).

Овощная продукцию всеми категориями хозяйств собрана с площади 6,2 тыс. га или с 63% планируемых площадей. При средней урожайности 127 ц /га собрано 78,1 тыс. тонн овощей, что на 4,5 тыс. тонн больше аналогичного показателя 2009 года.