АМК рекомендует «Сантрейд» и «Кернел-трейд» воздержаться от повышения цен на подсолнечное масло

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал ДП с ИИ «Сантрейд» и ООО «Кернел-трейд» воздержаться от необоснованного повышения цен на подсолнечное масло самых распространенных торговых марок социального бренда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, такая рекомендация стала результатом проведенного исследования рынка в связи с обращениями, которые поступают в комитет по поводу возможного роста цен на подсолнечное масло.

По имеющейся у комитета информации, в 2009-2010 маркетинговом году в Украине было произведено 3,1 млн. тонн подсолнечного масла, и из этого объема 2,64 млн. тонн масла было экспортировано. Внутренние потребности Украины составили около 400 тыс. тонн масла. То есть объем производства подсолнечного масла превышает объемы внутреннего потребления в 8,15 раза.

В 2010 году было засеяно 5,5 млн. га подсолнечником, тогда как в прошлом году 4,1 млн. га. По прогнозам экспертов, это позволит получить около 8,5 млн. тонн семян подсолнечника. Даже при условии недостаточно высокой урожайности из-за высоких температур и отсутствия дождей в некоторых регионах прогноз валового сбора семян не может быть ниже прошлогоднего.

«Следовательно, основания для утверждения о дефиците семян подсолнечника для перерабатывающих заводов в Украине отсутствуют», - говорится в сообщении.

«Рынок подсолнечного масла имеет структурные признаки олигопольного, потому находится под постоянным контролем со стороны Антимонопольного комитета. На сегодняшний день нет никаких оснований для повышения цен на подсолнечное масло. Потому мы выдвинули требование основным игрокам рынка воздержаться от необоснованного повышения цен на собственную продукцию. Убежден, компании будут вести взвешенную социальную ценовую политику и прислушаются к требованиям комитета», – отметил, комментируя выдвинутые требования участникам рынка масла, председатель комитета Алексей КОСТУСЕВ.

В комитете отметили, что самыми крупными производители масла являются ООО «Кернел-трейд» и ДП с ИИ «Сантрейд», доли которых на рынке подсолнечного масла совокупно составляют свыше 50%.