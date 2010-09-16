В Житомирской обл. для зимовки скота заготовлено кормов на 8% больше прошлогоднего

В Житомирской области для зимовки скота заготовлено кормов на 8% больше прошлогоднего.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

При этом он уточнил, что " аграрии региона продолжают работу по заготовке кормов, и для общественного животноводства на зиму уже заготовлено 53,5 тыс. тонн сена или 77% от плана".

Н.ДЕЙСАН добавил, что " уже заложено также 100,7 тыс. тонн сенажа или 71% от плана, что в целом на 8,4% больше , чем было на эту дату год назад".

Кроме того, в регионе уже заготовлено 119,5 тыс.тонн силоса или 42% от прогноза.

На хранение заложено также 108,5 тыс. тонн соломы.