В Житомирской обл. для зимовки скота заготовлено кормов на 8% больше прошлогоднего
14:54, 16 сентября 2010Агро
0
В Житомирской области для зимовки скота заготовлено кормов на 8% больше прошлогоднего.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.
При этом он уточнил, что " аграрии региона продолжают работу по заготовке кормов, и для общественного животноводства на зиму уже заготовлено 53,5 тыс. тонн сена или 77% от плана".
Н.ДЕЙСАН добавил, что " уже заложено также 100,7 тыс. тонн сенажа или 71% от плана, что в целом на 8,4% больше , чем было на эту дату год назад".
Кроме того, в регионе уже заготовлено 119,5 тыс.тонн силоса или 42% от прогноза.
На хранение заложено также 108,5 тыс. тонн соломы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter