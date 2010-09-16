Объемы продаж сельхозпродуктов на рынках Тернопольской обл. сократились

В Тернопольской области объем продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках в январе-августе 2010 г., по сравнению с январем-августом 2009 г., уменьшился на 10,4%, при этом цены выросли на 9,2%.

Как сообщили УНИАН в областном управлении статистики, продукты животноводства подорожали на 4,3%, их продажи уменьшились на 9,9%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 12% при росте цен на 21,4%.

Хлебные изделия за 8 месяцев т.г. подорожали в области на 3,5%, их продажи уменьшились на 27,3%. Овощи подорожали на 43,1%, их продажи упали на 10,4%, в частности свежая капуста подорожала в 1,9 раза, ее продажи упали на 9,3%, чеснок - в 2 раза, объемы продаж увеличились на 6,6%, лук - в 2,5 раза (-10%), морковь - в 1,8 раза (-25,8%), свекла - на 72% (-13,9%).

Фрукты и ягоды в области за январь-август т.г. подорожали на 1,2%, их продали на 1,7% больше, чем в январе-августе прошлого года.

Сахар подорожал в 1,9 раза, продажи упали на 20,2%, масло стало дороже на 16,1% при уменьшении продаж на 7,3%.

Мясопродукты в январе-августе 2010 года подешевели на 1,2%, продажи упали на 10%. Молокопродукты выросли в цене на 28,7%, их продажи уменьшились на 9,1%. В частности, молоко подорожало на 42,4% при уменьшении продаж на 18,4%, масло - на 35,2% (-6,9%), творог - на 17,2% (-13,3%), сметана - на 32,5% (-22,2%).

Яйца подорожали на 34,4%, при этом зафиксирован спад их продаж на 43%.