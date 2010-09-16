25 сентября в Киеве пройдет первая ярмарка органических продуктов

В Киеве 25 сентября пройдет первая ярмарка органических продуктов «Органічний дивограй”. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН один из организаторов ярмарки, председатель правления ассоциации производителей органической продукции «БИОЛан Украина» Василий ПЫНДУС.

По его словам, подобная ярмарка в прошлом году прошла во Львове, а в Киеве будет проходить впервые. Планируется, что в ярмарке примут участие более 25 производителей органической продукции из восьми регионов Украины.

Программа ярмарки предусматривает проведение мастер-классов, детских развлечений, дегустации блюд, приготовленных из органических продуктов. Проведение ярмарки будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов, в том числе «Божичі».

В.ПЫНДУС сообщил, что ярмарка начнет работу в 11.00 25 сентября на Контрактовой площади.

Он выразил надежду, что проведение таких мероприятий будет популяризировать органические продукты в Украине и станет толчком к развитию внутреннего рынка органической продукции.

*** Принцип органического производства (земледелия) заключается в минимальном возделывании почвы и полном отказе от применения ГМО, антибиотиков, ядохимикатов и минеральных удобрений. Результатом органического производства является экологическая чистая продукция, свободная от ГМО и несвойственных продуктам питания химических элементов. Идея органического земледелия является популярной во многих странах мира, в частности в Европе.