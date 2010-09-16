Предприятия АПК Винницкой области с начала года получили 139 млн. грн. кредитов
15:41, 16 сентября 2010Агро
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Предприятия агропромышленного комплекса Винницкой области в январе-августе т.г. получили 139,3 млн. грн. кредитов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой областной госадминистрации.
По сообщению, из общей суммы кредитов 108,9 млн. грн. предоставлено сельхозпроизводителям.
Задолженность по кредитам АПК, по состоянию на сентябрь, составила 284,1 млн. грн., в том числе просроченная задолженность – 44,5 млн. грн., пролонгированная – 12,3 млн. грн.
Справка УНИАН. В Винницкой области функционирует 575 отделения 58 банков.
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