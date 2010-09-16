FOREX CLUB: цены на хлеб в Украине до конца года могут повыситься еще на 2-3%

В связи с ростом мировых и внутренних цен на зерновые, цены на хлеб и хлебопродукты в Украине до конца года могут повыситься еще на 2-3%, считают в аналитическом центре FOREX CLUB в Украине.

Ситуация на отечественном зерновом рынке, по мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, остается напряженной. Повышение мировых и внутренних цен на пшеницу в июле уже привело к повышению цен на хлеб и хлебопродукты в стране в августе на 2,9%, тогда как средние темпы роста цен на данные продукты за последние четыре месяца составили всего 0,5%.

По предварительным оценкам, количество урожая зерновых и зернобобовых культур в Украине в текущем году составит 40,7 млн. тонн, что на 13% меньше, чем в прошлом году (46,8 млн. тонн). Урожай пшеницы по сравнению с 2009 годом может снизиться на 9,1% до 19 млн. тонн, урожай ячменя – на 17,8% до 9,7 млн. тонн. Тем не менее, ожидается, что объем урожая кукурузы и подсолнечника в текущем году вырастет на 9,5% до 11,5 млн. тонн и на 6,8% до 7 млн. тонн, соответственно.

С учетом среднего потребления зерновых и зернобобовых культур в течение сезона в размере 25,5 млн. тонн, экспортный потенциал Украины в 2010 году остается достаточно сильним – около 15,2 млн. тонн.

«Решение правительства 10 августа 2010 года не вводить никаких ограничений на экспорт зерна будет способствовать снижению стоимости мировой цены на пшеницу. Это достаточно хороший сигнал для отечественной экономики, где на экспорт продукции АПК приходится от 15 до 22% всего экспорта товаров из страны, в зависимости от количества урожая. Таким образом, приток иностранной валюты в страну от экспорта продукции АПК продолжится и поддержит стоимость национальной валюты», – отмечает эксперт.

Напомним, Украина в 2009 году заняла шестое место в мире по експорту зерновых после США, Европы, Канады, России и Австралии. Объем экспорта зерновых и зернобобовых в прошлом году составил 20,3 млн. тонн.