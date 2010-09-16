Производство колбасных изделий в Крыму за январь-август выросло на 21,6%

Мясоперерабатывающие предприятия Автономной Республики Крым за январь-август 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. увеличили производство колбасных изделий на 21,6% - до 12 857 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, за 8 месяцев 2010 г. в Крыму на 29,0% возросло производство свежей и охлажденной свинины и составило 1 979 тонн. Одновременно с этим производство свежего и охлажденного мяса и субпродуктов домашней птицы сократилось на 0,2% до 35,6 тыс. тонн, свежей и охлажденной говядины и телятины - на 22,5% до 1 492 тонн.

Как сообщал УНИАН, за январь-июль 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. мясоперерабатывающие предприятия Крыма увеличили производство колбасных изделий на 21,0% до 10 794 тонн.