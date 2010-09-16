В Херсонской области производство сельхозпродукции в январе-августе выросло на 8%

В Херсонской области общее производство продукции сельского хозяйства в январе-августе т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., выросло на 8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, в частности, рост производства сельхозпродукции в сельхозпредприятиях составил 8,4%, в хозяйствах населения – 7,8%.

При этом объем производства продукции растениеводства за 8 месяцев т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличился на 11,6%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 8,1%, в хозяйствах населения – на 14,3%.

Также за 8 месяцев 2010 г. объем производства продукции животноводства против соответствующего периода 2009 г. вырос на 0,1%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях вырос на 9,7%, а в хозяйствах населения сократился на 2,2%.