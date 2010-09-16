В Винницкой области после реконструкции начал работу Бродецкий сахарный завод

В Винницкой области после реконструкции начал сезон сахароварения Бродецкий сахарный завод.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой областной государственной администрации Ирина КРАВЧЕНКО.

По ее словам, Бродецкий сахарный завод стал одиннадцатым из 14 заводов, которые начали работу в этом сезоне.

Обновление производственных мощностей осуществил новый владелец сахарного завода - ООО "Марьинский Укрпромзбут" (г. Марьинка Донецкой области).

По словам представителя завода, общий объем капиталовложений в реконструкцию завода составил около 30 млн. грн.

Производительность завода составляет 1840 тонн в сутки, запланировано переработать 110 тыс. тонн сахарной свеклы.

Во время церемонии открытия завода председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА отметил, что в этом году в области к уборке подготовлено 76 тыс. га сахарной свеклы, что на 60% больше прошлогодних площадей. «Ждем удачный сезон сахароварения с производством на уровне 320 тыс. тонн сахара. Таким образом, полностью обеспечивая доведенную государством квоту», - сказал Н. ДЖИГА.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Винницкой области сахарную свеклу будут перерабатывать 14 сахарных заводов, в сезоне 2010 года планируется произвести 321 тыс. тонн сахара.

В сезоне сахароварения 2009 года в Винницкой области работало 9 сахарных заводов (квоту получили 11), которые произвели 205,139 тыс. тонн сахара.