В Харьковской обл. подорожали сигареты и крупяные продукты, подешевели – овощи и фрукты

В Харьковской области в августе больше всего подорожали сигареты и крупяные продукты, подешевели – овощи и фрукты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, на потребительском рынке области в августе цены на продукты питания в целом выросли на 0,3%. В частности, подорожали хлеб и хлебопродукты (на 2,7%), другие крупяные изделия (на 13,6%), молоко (на 4,8%), сыр и творог (на 3,3%), масло сливочное (на 7,8%), масло подсолнечное (на 1,1%), сахар (на 1,3%).

При этом наблюдалось снижение цен на рыбу и продукты из рыбы (на 0,9%), мясо и мясопродукты (на 0,2%), яйца (на 0,7%), фрукты (на 4,1%), овощи (на 10,0%).

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 8,9% (за счет подорожания на 17,2% сигарет с фильтром).

Одежда и обувь подорожали на 0,4% (из-за подорожания на 0,5% обуви).

Жилище, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в целом подорожали на 11,6% за счет подорожания на 50,1% природного газа. Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в августе не изменились.

Услуги охраны здоровья в целом подорожали на 2,2%. Услуги транспорта подорожали на 0,3% (в основном из-за подорожания бензина моторного на 0,4%). Услуги отдыха и культуры, образования подорожали на 0,1%, услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 1,5%, разные товары и услуги выросли в цене на 0,3%.

Справка УНИАН. В августе 2010 года индекс потребительских цен в Харьковской области составил 102,2%.