Аграрии Тернопольской области приступили к уборке сои и подсолнечника.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития, соя убрана на площади 24,2 тыс. га (4%), намолочено 1,6 тыс. т при средней урожайности 17,4 ц/га.

Подсолнечник убран на площади 0,8 тыс. га (6%), намолочено 478 т при средней урожайности 6,4 ц/га.

Кроме того, продолжается в области уборка сахарной свеклы и гречихи.

Сахарная свекла убрана на площади 10,3 тыс. га (20%), получено 315,1 тыс. т при урожайности 315 ц/га.

Гречиха убрана с 2,7 тыс. га (33%), намолочено 2,5 тыс. т, средняя урожайность составила 9,2 ц/га.