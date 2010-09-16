Аграрии Тернопольской области приступили к уборке сои и подсолнечника
17:16, 16 сентября 2010Агро
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Аграрии Тернопольской области приступили к уборке сои и подсолнечника.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития, соя убрана на площади 24,2 тыс. га (4%), намолочено 1,6 тыс. т при средней урожайности 17,4 ц/га.
Подсолнечник убран на площади 0,8 тыс. га (6%), намолочено 478 т при средней урожайности 6,4 ц/га.
Кроме того, продолжается в области уборка сахарной свеклы и гречихи.
Сахарная свекла убрана на площади 10,3 тыс. га (20%), получено 315,1 тыс. т при урожайности 315 ц/га.
Гречиха убрана с 2,7 тыс. га (33%), намолочено 2,5 тыс. т, средняя урожайность составила 9,2 ц/га.
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