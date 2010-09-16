В Херсонской области запасы зерна на начало сентября снизились на 23%

В Херсонской области на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых и масличных культур, по данным на 1 сентября текущего года запасы зерна составляли 754 тыс. тонн, что на 23% меньше, чем на указанную дату 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, запасы пшеницы составили 590,9 тыс. т (на 12,5% меньше, чем год назад), кукурузы – 10,7 тыс. т, ячменя – 122,2 тыс. т, ржи – 1,7 тыс. т.

Запасы семян подсолнечника составляли 48,9 тыс. т, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 12,8 тыс. т, а в предприятиях, которые осуществляют их переработку и хранение, – 36,1 тыс. т.