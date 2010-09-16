В Херсонской области запасы кормов на начало сентября сократились на 8%

В Херсонской области на 1 сентября текущего года по сравнению с аналогичной датой 2009 году запасы кормов всех видов в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) уменьшились на 8,2% и составили 428,8 тыс. ц кормовых единиц.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота приходилось по 6 ц кормовых единиц кормов всех видов.