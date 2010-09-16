В Полтавской области в январе-августе производство сельхозпродукции сократилось на 14%

В Полтавской области в январе-августе 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-августом 2009 года уменьшилось на 14,1%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 18%, в хозяйствах населения - возросло на 10,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

По данным управления, за январь-август 2010 г. объем производства продукции животноводства по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. сократился на 1,2%, в т.ч. в хозяйствах населения - на 5,6%, в аграрных предприятиях - возрос на 3,3%.

В структуре реализации скота и птицы на убой аграрными предприятиями доля крупного рогатого скота составила 44,6% (в январе-августе 2009 г. - 47,5%), свиней - 49,2% (34,4%), птицы всех видов - 6,1% (18,1%).

В сельскохозяйственных предприятиях общий объем выращивания скота и птицы увеличился против января-августа 2009 г. на 0,1% (на 0,4 тыс. ц), свиней - на 30,9%, а выращивание крупного рогатого скота уменьшилось на 4,5%, птицы - на 53,3%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой в январе-августе 2010 г. составило 130,3% (на уровне января-августа 2009 г.) Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле уменьшились на 6,3%, свиней - на 8,3% и составляли соответственно 444 г и 331 г.