В Полтавской области количество кормов на начало сентября увеличилось на 1,7%

В Полтавской области на 1 сентября 2010 года в аграрных предприятиях, занимающихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 243,8 тыс. т кормовых единиц, что на 1,7% больше, чем на 1 сентября 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, в расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 10,6 ц корм. ед (на 1 сентября 2009 г. - по 10,2 ц корм. ед.)

На начало сентября 2010 года хозяйствами населения содержалось 44,7% общей численности крупного рогатого скота (на 1 сентября 2009 г. - 44,8%), в т.ч. коров - 53,7% (55,7%), а также свиней - 50,6% (51,1%), овец и коз - 87,4% (88,5%), птицы всех видов – 69,7% (64,8%).