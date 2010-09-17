Казахстан убрал зерновые почти с 90% площадей

По данным на 16 сентября, аграрии Казахстана убрали зерновые почти с 90% площадей. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РК, сообщает АПК-Информ.

По сообщению министерства, урожай собран с 13,9 млн. га.

«По состоянию на 16 сентября собрано около 12 млн. тонн зерна. По данным акиматов областей, зерновые убраны с площади 13,931 млн. га, что составляет 89,9% от общей площади посевов. Этот показатель на 34% больше, чем в прошлом году", - сообщили в пресс-службе министерства.

По прогнозам Минсельхоза, в текущем году в Казахстане будет собрано 16 млн. тонн зерна. Экспортный потенциал республики оценивается в 8 млн. тонн. Основными покупателями казахстанского зерна будут Китай, России и страны Ближнего Востока.

Посевная площадь зерновых в Казахстане в текущем году увеличена до 21,9 млн. га (14,7 млн. га из них - пшеница), что на 1,9 млн. га больше уровня прошлого года.