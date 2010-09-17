Украинская кукуруза по качеству может конкурировать с американской на рынке Египта. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании СП "Нибулон", сообщает АПК-Информ.

15 сентября т.г. состоялись переговоры руководства ООО СП «Нибулон» и компании «Cairo 3A», являющейся лидером по импорту кукурузы в Египет.

«В текущем году качество кукурузы, поставляемой компанией «Нибулон» на рынок Египта, может конкурировать с американской продукцией», - отметили в пресс-службе компании.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества, подвели итоги работы за прошедшее время. По данным пресс-службы, с января 2009 г. Cairo 3A импортировала около 2 млн. тонн украинской кукурузы. «20% общего ежегодного импорта Cairo 3A (6 млн. тонн) обеспечивается ООО СП «Нибулон», - отмечается в сообщении пресс-службы. Причем объемы поставок с каждым годом увеличиваются.

Также стороны обсудили возможности сотрудничества по новым нетрадиционным для египетской компании культурам - ржи и сорго.