Запасы зерна в Крыму к началу сентября уменьшились на 19%

В Крыму по состоянию на 1 сентября 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 727,7 тыс. тонн зерна, или на 19,2% меньше против 1 сентября 2009 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, в том числе запасы пшеницы уменьшились на 14,2% и составили 513,2 тыс. тонн, ячменя - на 36,7% до 174,4 тыс. тонн, кукурузы - увеличились в 2,2 раза.

Из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 410,7 тыс. тонн, в том числе 269,1 тыс. тонн пшеницы, 103,6 тыс. тонн ячменя, 6,8 тыс. тонн кукурузы.

Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 317,0 тыс. тонн зерна, в том числе зернохранилища - 287,2 тыс. тонн.

Кроме того, к началу сентября запасы семян подсолнечника составили 3,8 тыс. тонн, или на 98,5% больше, чем на 1 сентября 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Крыму по состоянию на 1 августа 2010 г. запасы зерна составили 793,5 тыс. тонн, что на 16,6% меньше против 1 августа 2009 г.