В Крыму запасы кормов на начало сентября снизились на 15%

В сельскохозяйственных предприятиях Крыма (кроме малых), занимающихся животноводством, на 1 сентября 2010 г. было в наличии кормов всех видов 93,2 тыс. тонн кормовых единиц.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по сравнению с аналогичной датой 2009 года запасы кормов уменьшились на 15,4%. В том числе запасы концентрированных кормов составили 53,7 тыс. тонн к. ед., что на 18,0% меньше, чем на 1 сентября 2009 г.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 4,6 ц к. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных - 2,7 ц к. ед. (в прошлом году показатели составляли соответственно 5,7 ц и 3,4 ц к. ед.).

Как сообщал УНИАН, в Крыму на 1 августа 2010 г. запасы кормов уменьшились на 20,2% и составили 80,2 тыс. тонн.