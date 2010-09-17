Аграрии Житомирской области уменьшили производство молока

В Житомирской обл. в январе - августе т. г. производство молока в агроформированиях сократилось к аналогичному прошлогоднему периоду на 0,2% - до 65 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

При этом он уточнил, что " в указанном периоде в хозяйствах Андрушевского района валовый надой молока вырос в 1,7 раза, а Житомирского - в 1,8 раза ".

Н. ДЕЙСАН добавил, что наибольший валовый надой молока получен в хозяйствах Попельнянского района- 11 тыс. 645 тонн, а также Ружинского (10 тыс. 308 тонн), Овручского ( 5 тыс. 900 тонн), Новоград-Волынского- 5 тыс. 860 тонн и Андрушевского ( 4 тыс. 256 тонн) районов.

"Уменьшение валового производство молока в среднем на 16,6- 34,1% допустили агроформирования Бердичевского, Барановского, Володарско-Волынского, Коростенского и Малинского районов ", - сказал он.

Зампредседателя Житомирской облгосадминистрации также отметил, что одновременно с этим в указанном периоде в Житомирской области улучшился показатель среднего надоя молока от коровы (за 8 мес. его надоено в среднем 2 тыс. 145 кг , что на 231 кг или 12% больше аналогичного прошлогоднего показателя -УНИАН).

"Лучше всего в этом плане сработали в хозяйствах Брусиловского (3741 кг) , Ружинского ( 3103 кг) и Попельнянского ( 2769) районов, хуже всего - в агроформированиях Володарско - Волынского, Малинского районов - 910 -1127 кг. молока соответственно , что значительно меньше среднеобластного показателя",- добавил Н. ДЕЙСАН.