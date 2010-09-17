Урожай зерна в России к 1 сентября был на 31% меньше, чем годом ранее

На 1 сентября 2010 г. в хозяйствах всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, население) зерна в первоначально оприходованном весе, по расчетам, намолочено 44,1 млн. тонн, что на 31% меньше, чем на ту же дату предыдущего года, сообщает АПК-Информ .

Сахарной свеклы (фабричной) накопано 2 млн. тонн (в 2 раза больше, чем к 1 сентября 2009 г.). Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 74,6% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), хлеба убраны на 52,9% посевных площадей (к этому времени в предыдущем году - на 53,7%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать примерно четверть посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).

В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах обмолочено соответственно 89,4% и 87,6% посевов зерновых и зернобобовых культур, Центральном федеральном округе - 80,9%, Северо-Западном - 63%, Приволжском и Дальневосточном - 45,7% и 46,6% соответственно, Уральском - 36,3%, Сибирском федеральном округе - 11,6%.