НК не предусматривает серьезных изменений налогообложения АПК - Ярошенко

В проекте Налогового кодекса не предусматриваются серьезные изменения в системе налогообложения предприятий агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Мы оставляем систему налогообложения сельского хозяйства, которая существует сегодня, за исключением того, что не будут облагаться налогом зерно, технические культуры и… наверное, все», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что во время обсуждения документа рассматривались некоторые инициативы по налогообложению аграрного сектора. Они будут рассмотрены дополнительно и, возможно, будут внесены в документ в будущем.

Как сообщал УНИАН, правительство на сегодняшнем заседании одобрило проект Налогового кодекса.