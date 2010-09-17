Delta Capital SA просит Съезд судей защитить ее право на ЗАО «Житомирські ласощі»

Delta Capital SA (Швейцария), владеющая 95,07% акций ЗАО «Житомирські ласощі», просит Съезд судей Украины защитить ее право собственности на указанное предприятие.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель наблюдательного совета ЗАО «Житомирські ласощі» Юрий ЛЕЩИНСКИЙ.

По его словам, Delta Capital SA обратилась с открытым письмом к Съезду судей Украины с просьбой защитить право собственности иностранного инвестора.

В обращении говорится, что на протяжении трех месяцев группой лиц при содействии судьи хозяйственного суда Житомирской области проводится ряд мероприятий по устранению Delta Capital SA от управления ЗАО «Житомирські ласощі», и фактически реализуется рейдерский захват корпоративных прав, принадлежащих швейцарской компании. «По необоснованному иску миноритарных акционеров ЗАО «Житомирські ласощі» судья хозяйственного суда Житомирской области принял меры обеспечения, которые фактически лишают акционера компании, владеющего 95,07% статутного капитала предприятия, возможности назначить легитимного руководителя общества», - говорится в обращении. Как отметил представитель Delta Capital SA, соучредителя и акционера ЗАО «Житомирські ласощі» Еверт БРААМ, на сегодня основной акционер лишен доступа к предприятию и процессам, происходящим на фабрике.

Ю.ЛЕЩИНСКИЙ также сообщил, что Delta Capital SA обратилась в высший совет юстиций для защиты своих прав собственности. Он отметил, что в случае отсутствия реакции со стороны правоохранительных и судебных органов Украины, компания намерена обращаться для защиты своих интересов в международные инстанции.

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" (создана в 1944 году) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится более 227 видов продукции.