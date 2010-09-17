В Кировоградской области трем зернотрейдерам доначислили 48,8 млн. грн. налогов

В Кировоградской области трем предприятиям-зернотрейдерам доначислено 48,8 млн. грн. налогов после проверок органами налоговой службы в рамках проведения операции «Урожай».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Кировоградской области.

Сообщается, что в рамках проведения операции «Урожай» в области было создано 14 оперативных рабочих групп с целью противодействия нарушениям в сфере сельского хозяйства. По результатам проверок возбуждено 3 уголовных дела.

Так, установлено, что в одном из районов должностные лица предприятия провели операции купли-продажи сельскохозяйственной продукции с существенными нарушениями налогового законодательства. В результате правонарушений в госбюджет не поступило налогов на сумму 1,6 млн. грн. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

Руководители другого предприятия безосновательно отразили в налоговой декларации суммы, полученные от закрытого акционерного общества на поставку оборудования для очистки, сортировки и сушки семян масляных культур. Таким образом, сумма бюджетного возмещения по НДС была завышена на 9,1 млн. грн. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

В другом случае глава фермерского хозяйства совершила служебный подлог и незаконно завладела бюджетными средствами в крупных размерах (150 тыс. грн.). Женщина подала документы с неправдивыми данными для участия в конкурсе на получение государственной финансовой поддержки. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Следствие по трем делам продолжается.