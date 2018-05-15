Владимир Галищук: “Будущее АПК напрямую зависит от доступных кредитов”

Уже два года аграриям приходиться жить, затянув пояса: государство практически не дотирует сев зерновых и сахарной свеклы. О том, следует ли ожидать изменений в АПК, какой должна быть реальная госпомощь фермерам и перспективах сахарной отрасли рассказал в интервью УНИАН заместитель председателя Хмельницкой ОГА Владимир Галищук.

- Владимир Иванович, аграрный сектор Украины всегда был и остается лакмусовой бумажкой в руках чиновников. Если возникают проблемы у аграриев, то правительство пытается их локализовать точечно. Существенные реформы в АПК до сих пор не прослеживаются. В какой реальной поддержке со стороны государства нуждается товаропроизводитель?

- Свою позицию неоднократно высказывал в Министерстве аграрной политики, а также вице-премьеру Виктору Слауте. Считаю, что развитие сельского хозяйства напрямую зависит от доступных кредитов, а именно – от долгосрочной ссуды на 3-5 лет под 5% годовых в гривне. Если запустится этот механизм, то товаропроизводителям не нужно будет выделять дотации на посевы зерновых или животноводство. Все средства, которые сейчас из государственного бюджета направляются на реализацию программ в АПК, необходимо аккумулировать в, так сказать, национальную программу покрытия процентной ставки кредита. Механизм заключается в следующем: товаропроизводитель получает деньги в банке под 20% годовых, государство компенсирует ему 15% и только 5% он платит из собственного кармана.

Что же касается агрария, то при наличии средств он покупает минеральные удобрения, молодняк КРС, сельхозтехнику, направляет деньги на развитие социальной сферы. Эта цепочка отвечает мировой практике. По моим подсчетам, через 2-3 года такая схема заработает в Украине.

Относительно действительности, то последние два года фермеры Хмельницкой области работают на собственных ресурсах. В таких условиях обновление машинно-тракторного парка сократилось на треть. К примеру, в 2008 году регион приобрел техники на 140 миллионов гривень, а в прошлом году - лишь на 50 миллионов. Если бы агрофирмы вертелись пять лет в ритме 2008 года (тогда был кредитный бум — ред.), то модернизация автопарка достигла бы 90%!

- АПК переживает не лучшие времена: проблема с дотациями и в целом с финансированием. Стоит ли рассчитывать на изменения в этом году?

- Учитывая дефицит государственного бюджета, первое полугодие отработали без госпомощи. Хмельницкая область получила всего-навсего 6 млн. грн. в поддержку садоводства. Но правительство заверило - в текущем году в АПК направлено свыше 2 млрд. грн. Финансирование ожидаем в конце сентября. Также в Кабмине пообещали, что профинансируют дотацию за гектар посева сахарной свеклы. В прошлом году данная программа забуксовала, из-за чего регион потерял 20 млн. грн. А это, приблизительно, - 120 агропредприятий остались без дополнительных средств.

- Сахарная отрасль сейчас в "застое". Из почти двухсот заводов действуют практически 70. В Хмельницкой области в прошлом году из 10 работали 5 сахароваров. Власти не интересно восстановление позиций на мировом сахарном рынке, каковы перспективы отрасли в области?

- Возможно, голословно, но мы верим в будущее сахарной отрасли края. Мы сохранили десять заводов, семь из них будут задействованы в нынешнем сезоне. То есть, дополнительно запускаются два ранее законсервированных сахарных завода - ООО “Аграрное общество” и ОАО “Хмельницкий сахарный завод”. Они являются стратегическими для облгосадминистрации. Их введение даст возможность сахароварам дополнительно переработать сырье из других областей. В следующем году к ним присоединятся еще три завода: ЧП “Городоцкий сахарный завод”, ОАО “Маковский сахарный завод” и ГП “Волочисксахар”. И хоть расконсервирование завода обходится владельцу в 10-12 миллионов гривень, даю 90-процентную гарантию: уже в 2011 году у нас перерабатывать сырье будут 10 сахарных заводов. Между тем, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области готовы производить сахар, но ни одно предприятие они не сохранили.

Сейчас в Хмельницкой области идет сбор урожая сахарной свеклы. Она высеяна на площади 50 тыс. га, что на 20 тыс. га больше, чем в прошлом году. Валовое производство сырья ожидается в пределах 1,7 млн. тонн, что больше прошлогодних объемов на 0,8 млн. тонн. Радует то, что по средней урожайности занимаем первую ступеньку в Украине - 400 центнеров с гектара. Кроме того, в области ведется работа по подготовке площадей под посев этой культуры. По предварительным прогнозам, площадь составит 70-75 тысяч гектаров - на 20 тысяч больше, чем в т.г. Соответственно, урожай вырастет до 2,8 млн. тонн. Мы идем на опережение, поскольку, как прогнозируют аналитики, на протяжении 2011-2012 годов ожидается дефицит сахара.

- Днями агропромхолдинг «Астарта-Киев» достиг договоренностей о передаче ему в управление с возможностью последующего выкупа целостного имущественного комплекса Волочиского сахарного завода. В 2008 году компания приобрела Нарковицкий сахарный завод и ряд сельскохозяйственных предприятий области, которые после консолидации активов агропромхолдинга в прошлом году вошли в производственное подразделение “Волочиск-агро”. Каковы инвестиции “Астарты” в Хмельницкую область?

- “Астарта” - солидная компания с всеукраинским имиджем. Она возделывает земли в пяти областях. Действительно, есть договоренности относительно покупки ею Волочиского сахарного завода. По моему мнению, его стоимость составит около 30 млн. грн. Несмотря на приобретение, “Астарта” будет выходить на другие предприятия для переработки свекловичного сырья с 3 тысяч гектаров, т.к. перезагружен Наркевицкий сахарозавод.

Относительно инвестиций “Астарты” в область, то точная цифра мне не известна. Знаю, что для реконструкции Наркевицкого сахарного завода компанией освоено свыше 100 млн. грн. За прошлые два года земельный банк, контролируемый холдингом в области, вырос до 31 тыс. га. Подразделениями “Волочиск-агро” в прошлом году произведено свыше 42 тыс. тонн зерновых и масличных, 214 тыс. тонн сахарной свеклы, 35 тыс. тонн сахара, 3,6 тыс. тонн молока.

- Какие еще интегрированные компании успешно работают в области?

- Положительно оцениваю работу корпорации “Сварог”, которая обрабатывает земли в четырех районах; “Агропромтехники”, имеющей площади в трех районах. Эти компании пользуются авторитетом и бесперебойно вкладывают инвестиции в наш регион.

- Какова, по Вашему мнению, будет цена на сахар нового урожая?

- Безусловно, все будет зависеть от государственной политики. Но ниже 6,50-7 грн./кг цена не упадет, поскольку занижается себестоимость его производства. Сейчас закупочная цена на сахарную свеклу в области составляет 350-420 грн. за тонну. В дальнейшем это обязательно повлияет на формирование цены на сахар.

- Правительство Украины ведет переговоры с Российской Федерацией об экспорте украинского сахара. Имеет ли сахарная отрасль Украины экспортный потенциал и о каких объемах идет речь?

- Относительно экспорта в целом, то звучала цифра 500-600 тысяч тонн сахара. Однако только Хмельницкая область в этом году сможет экспортировать почти 150 тысяч тонн. Наша ежегодная потребность - в пределах 80-90 тысяч тонн, остальные готовы продавать. Убежден, что, благодаря трем «свекловичным» областям - Хмельницкой, Тернопольской и Винницкой, Украина способна выполнить межгосударственные договоренности об экспорте «белого золота».

- Во время прямой телефонной линии Вы отметили, что ОГА будет ориентировать крестьян на сев озимой пшеницы. Какие еще культуры будут приоритетными?

- Действительно, хотим довести площади озимой пшеницы до 250 тыс. га, что на 30 тыс. больше, чем в прошлом году. Перспективными культурами являются кукуруза на зерно, соя, подсолнух.

- А что же будет с рапсом, который аграрии области охотно сеяли прошлые годы?

- Что кому сеять или не сеять - отживший метод. Мы предоставляем товаропроизводителю аналитику Министерства аграрной политики, а решение принимает он. Площади сева рапса в области будут сокращены по объективным причинам. Основная – рапс является культурой большого риска. Раз в пять лет он дает урожай, остальные годы - проблемные моменты. Прогнозируется, что площади посевов снизятся до 70 тыс. га, то есть на 20 тыс. га. На такой шаг пойдут предприятия, где в текущем году погибло 80% посевов этой культуры.

- Спасибо за беседу.

Беседу вел Виталий Тараненко (УНИАН)