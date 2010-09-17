В Кировоградской области запасы кормов к сентябрю выросли на 14,5%

На 1 сентября 2010 года запасы кормов всех видов на сельхозпредприятиях Кировоградской области (кроме малых) составили 68,9 тыс. тонн (на 14,5% больше, чем на 1 сентября 2009 года), в том числе концентрированных – 25,8 тыс. тонн (на 1,8% меньше).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось по 9 центнеров кормов всех видов (на 1 сентября 2009 г. – столько же), в том числе концентрированных – по 3,4 центнера (в 2009 году – 3,9 ц).