В Крыму сняли ограничения на посещения туристами горно-лесной зоны

В Крыму отменили ограничения на посещения горно-лесной зоны организованными группами туристов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве курортов и туризма АРК.

Соответствующее решение принято Межведомственным оперативным штабом по проведению мероприятий и минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью.

Ограничения на посещение горно-лесной зоны Крыма для организованных групп туристов сняты "при условии проведения туроператорами дополнительных инструктажей о соблюдении правил пожарной безопасности".

Как сообщал УНИАН, с конца июля 2010 г. в Крыму был запрещен въезд транспортных средств на территорию лесопарковых зон с целью профилактики возникновения пожаров. С 1 августа 2010 г. в лесах Крыма была объявлена чрезвычайная пожарная опасность. 6 августа Совет министров АРК запретил посещение лесов. Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Крыма продлено до 19 сентября.