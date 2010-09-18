Азаров поручил КГГА проводить сельскохозяйственные ярмарки во всех районах Киева

Проведение выездных ярмарок сельскохозяйственных продуктов вместе с интервенциями из Госкомрезерва, в случае необходимости, поможет преодолеть ажиотаж, который наблюдается относительно некоторых продуктов питания, и даст возможность гражданам покупать продукты непосредственно у производителей по ценам, намного ниже, чем в торговой сети.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, это подчеркнул премьер-министр Николай АЗАРОВ во время посещения ярмарки сельскохозяйственных продуктов в Печерском районе города Киева.

«Нам нужно, чтобы население успокоилось. Сейчас на примере этой ярмарки видно, что очередей нет. Картофель можно купить по 3,50, гречку – по 8 грн. Запасов всех продуктов у нас более чем достаточно. Несмотря даже на то, что урожай в этом году собрали меньше, чем в прошлом году. Нам не только самим хватит, нам хватит на помощь Грузии, Армении и другим странам, которые сейчас обратились к нам за помощью», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Глава правительства поручил Киевской городской государственной администрации усилить работу по организации и проведению ярмарок во всех районах столицы, постоянно расширять ассортимент и объемы товаров.

Согласно распоряжению правительства, во всех районах Киева на протяжении трех недель пройдет 70 сезонных ярмарок сельскохозяйственных продуктов.