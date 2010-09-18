Завтра в нескольких регионах Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 19 сентября переменная облачность. Ночью в центральных областях и на севере Левобережья, утром и днем в карпатском регионе, в Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, отдельные грозы, в Карпатах местами сильный дождь.

На остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 21-26°, на юге и востоке до 29°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.

В столице переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 16-18°.

18 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 18°.