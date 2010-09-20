Украина будет с картофелем. Урожая в 18 млн. тонн достаточно для страны

Несмотря на климатические аномалии, каких не было в Украине последние сто тридцать лет, и во время которых температура на поверхности почвы достигала семидесяти градусов тепла, урожай картофеля будет в пределах восемнадцати миллионов тонн. Об этом на всеукраинском совещании по развития картофелеводства, которое прошло в Черниговской области, сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

Заместитель министра отметил, что страна в год обычно потребляет шесть миллионов тонн, столько же скармливается скоту и пять миллионов остается на семена – всего это семнадцать миллионов тонн. «Проблем с картофелем для потребления не будет, а, следовательно, последующего роста цен на "второй хлеб" не стоит ожидать», - сказал он. По мнению И.ДЕМЧАКА, выше пяти-шести гривен за килограмм картофеля цены не поднимутся ни при каких условиях.

Он убежден, что полесские области, в частности Черниговская, должны обеспечивать картофелем всю страну через цивилизованную систему оптовых рынков. Но, как отмечалось на совещании, последние десятилетия сложилась тенденция, что лишь три процента картофеля в Черниговской области выращивается промышленным способом, остальные – в личных хозяйствах населения. И это является проблемой, ведь сортообновление там происходит как попало, вследствие этого картофель вырождается.

"Мы не довольны современным состоянием картофелеводства и хотим восстановить прежнюю славу Черниговщины как картофельного края, - отметил заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Александр ШАНОЙЛО. Он считает, что в области должно возродиться промышленное картофелеводство, этому может способствовать государство через систему государственных закупок для потребностей вооруженных сил, специальных заведений и др.

Справка УНИАН. Несмотря на спад производства картофеля в последние годы, Черниговская область продолжает оставаться среди лидеров страны по производства "второго хлеба", производя 15% всего украинского картофеля. Область также является единственной в государстве, где в полном объеме сохранилась система семеноводства картофеля.