Стихийные бедствия в России и Пакистане могут спровоцировать рост цен на зерно - ФАО

Стихийные бедствия в России и Пакистане могут привести к росту цен в мире на продовольственное зерно, несмотря на то, что его производство сейчас находится на хорошем уровне. Такое мнение высказал в опубликованном сегодня в газете "Хинду" интервью заместитель исполнительного директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН /ФАО/ Лопез да Сильва.

"Летняя засуха в России и наводнение в Пакистане, которые оказали отрицательное воздействие на производство зерновых, могут привести к росту цен на них и повторению той же ситуации, что и в 2007-2008 гг", - сказал да Сильва.

По его словам, "производство зерна в мире все еще находится на хорошем уровне". "Однако, если страны в ответ на неблагоприятные климатические условия начнут вводить ограничения на экспорт зерновых, увеличивать таможенные пошлины и прибегать к другим ограничительным мерам, то все это окажет дестабилизирующее влияние на рынок и приведет к инфляционным тенденциям в ценах на зерно в 2011 и 2012 гг", - подчеркнул представитель руководства ФАО, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Да Сильва выразил удовлетворение сотрудничеством с Индией, которая ежегодно вносит от 20 млн до 30 млн долл в фонд ФАО по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию помощи нуждающимся в продовольствии странам. "Индия, в частности, активно участвует в программе ФАО в Афганистане, благодаря которой получают высококалорийную пищу 1 млн афганских школьников", - заявил он.