В Херсонской области увеличилось производство кетчупов, соусов и пряностей

В Херсонской области производство кетчупов, соусов и пряностей в январе-июле текущего года, в сравнении с показателями за аналогичный период 2009 года, увеличилось в целом на 18% - до 23,75 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом производство томатных кетчупов и соусов за указанный период выросло на 26% - до 15,46 тыс. т, а выпуск соусов (не томатных), приправ и пряностей за тот же период текущего года увеличился на 10% - до 8,3 тыс. т.

Кроме того, объем выпуска томатных соусов и кетчупов, в августе текущего года к августу 2009 года увеличился на 27%, а к июлю текущего года – на 0,7%.

В то же время выпуск не томатных соусов и пряностей к августу прошлого года сократился на 29,6%, а к показателям за июль 2010 года - на 29,8%.

Всего в августе этого года было произведено томатных соусов и кетчупов – 2,25 тыс. т, а не томатных соусов, приправ и пряностей – 0,77 тыс. т.