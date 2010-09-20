В Херсонской области сократился вылов рыбы и других водных ресурсов

В Херсонской области вылов рыбы и других водных ресурсов в январе-августе текущего года, в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, сократился на 30,1% - до 1,32 тыс. т.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики, при этом вылов рыбы во внутренних водоемах области за указанный период также сократился к прошлогодним показателям на 19,7% - до 0,6 тыс. т.