В Украине импорт минудобрений вырос в 2,4 раза

Украина в январе-июле этого года увеличила импорт минеральных удобрений в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 246 млн. 389,1 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений сократился на 8,1% – до 463 млн. 368,1 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина сократила экспорт минеральных удобрений, по сравнению с 2008 годом, на 57% – до 857 млн. 847,7 тыс. долл., импорт – на 57,4% - до 257 млн. 345,8 тыс. долл.