В Украине импорт минудобрений вырос в 2,4 раза
12:30, 20 сентября 2010Агро
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Украина в январе-июле этого года увеличила импорт минеральных удобрений в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 246 млн. 389,1 тыс. долл.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений сократился на 8,1% – до 463 млн. 368,1 тыс. долл.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина сократила экспорт минеральных удобрений, по сравнению с 2008 годом, на 57% – до 857 млн. 847,7 тыс. долл., импорт – на 57,4% - до 257 млн. 345,8 тыс. долл.
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