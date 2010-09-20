В Украине производство азотных удобрений выросло на 5%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-августе 2010 года увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 1 млн. 500 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в августе т.г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 20,8%, по сравнению с июлем, и на 15,7%, по сравнению с августом 2009 года, – до 170 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 19,4%, по сравнению с 2008 годом, – до 2,170 млн. тонн.