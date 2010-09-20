В Херсонской области выпуск подсолнечного масла в январе-августе сократился

В Херсонской области производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-августе т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократилось на 12,3% - до 112,16 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

При этом, по данным облстата, выпуск масла в августе т.г. по сравнению с августом 2009 г. сократился на 88,2%, а к показателям июля т.г. - на 97,8% - до 0,32 тыс. т.