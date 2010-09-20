В Херсонской обл. производство молочных продуктов выросло

В Херсонской области производство молочных продуктов в январе-августе т.г., по сравнению с показателями за аналогичный период 2009 г., выросло в целом на 17,35%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, в частности, производство обработанного молока жидкого выросло за указанный период к прошлогодним данным на 19,7% - до 6,8 тыс. тонн.

На 18,6% в январе-августе т.г. увеличился в области выпуск кисломолочных продуктов – до 23,1 тыс. тонн.

Также за указанный период 2010 г. производство сливочного масла увеличилось в области на 28,4% (до 0,8 тыс. тонн), а выпуск жирных сыров – на 2,7% (до 11,94 тыс. т).

При этом производство молока жидкого в августе 2010 года относительно августа 2009 года выросло на 38,5%, а относительно июля текущего года – на 75,9% (до 1,9 тыс. т), кисломолочных продуктов – выросло к августу 2009 г. на 28,2%, а к июлю 2010 года - на 6,9% (до 3,67 тыс. т), сливочного масла – увеличилось на 4,1% и сократилось на 25% соответственно (до 0,1 тыс. т), жирных сыров - к августу 2009 г. сократилось на 3%, а к июлю 2010 г. - на 2,9% (до 1,6 тыс. т).