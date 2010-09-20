В Житомирской области возобновил работу Коростышевский спиртзавод.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил 19 сентября поздно вечером мэр Коростышева Николай ЧИКОЛАЙ на праздновании 511-й годовщины основания города.

По его словам, "недавно возобновлена работа госпредприятия "Коростышевский спиртзавод".

При этом Н.ЧИКОЛАЙ уточнил, что деятельность этого предприятия была приостановлена более чем на год.

"Если говорить честно и правдиво, то его чуть не довели до банкротства, была также попытка поменять собственника", - добавил он.

Коростышевский городской председатель отметил, что "ситуация изменилась после недавней смены руководителя завода и руководства Коростышевской райгосадминистрации, теперь завод стал самостоятельной структурой, а не подчиненным Андрушевскому спиртзаводу предприятием".

Н.ЧИКОЛАЙ также сообщил, что сейчас на заводе трудится около 100 человек со средней зарплатой 1 тыс. 700 грн. в месяц.

Мэр не назвал объемы производства спиртзавода.

Справка УНИАН. ГП "Коростышевский спиртзавод" расположен в г. Коростышев (Житомирская обл.). Занимается производством спирта и ликероводочных изделий.