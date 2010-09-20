В Херсонской обл. производство вина сократилось

В Херсонской области в январе-августе текущего года, в сравнении с данными за аналогичный период 2009 г., производство вина сократилось на 19,7% - до 266,6 тыс. декалитров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области при этом, производство вина в августе текущего года, в сравнении с августом прошлого года выросло на 55,2%, а к показателям за июль текущего года – на 28,2%.

Всего в июле текущего года в регионе было выпущено 76,8 тыс. декалитров вина.