В Херсонской обл. производство вина сократилось
15:26, 20 сентября 2010Агро
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В Херсонской области в январе-августе текущего года, в сравнении с данными за аналогичный период 2009 г., производство вина сократилось на 19,7% - до 266,6 тыс. декалитров.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области при этом, производство вина в августе текущего года, в сравнении с августом прошлого года выросло на 55,2%, а к показателям за июль текущего года – на 28,2%.
Всего в июле текущего года в регионе было выпущено 76,8 тыс. декалитров вина.
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