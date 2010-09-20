В Херсонской обл. производство мясной продукции упало на 36,4%

В Херсонской области производство мясной продукции в январе-августе т.г., по сравнению с показателями за аналогичный период 2009 г., сократилось на 36,4%, а выпуск колбас увеличился на 18,4%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, всего за указанный период было произведено 1,52 тыс. тонн мяса и 0,12 тыс. тонн колбас.

При этом производство мяса в августе т.г. по сравнению с августом 2009 г. сократилось на 37,6% а по сравнению с июлем 2010 г. - на 2,2% (до 0,22 тыс. т).

Производство колбас в августе т.г. по сравнению с августом 2009 г. сократилось на 6,7%, а относительно июля 2010 г. – на 26,3% ( до 14 т).