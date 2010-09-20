В Тернопольской области убрано 20% сахарной свеклы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время аппаратного совещания начальник Главного управления агропромышленного развития Тернопольской облгосадминистрации Андрей ХОМА сообщил, что в целом свекла выкопана на площади 10,8 тыс. га, накопано 327,1 тыс. т корней при средней урожайности 301,5 ц/га.

«Заготовку сахарной свеклы проводят 5 сахарных заводов из семи, которые будут работать в текущем сезоне. На сахарные заводы поступило 268,6 тыс. т свеклы, в том числе 26,6 тыс. т – за последние сутки», – отметил А.ХОМА. Он также добавил, что из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия пусковых объемов сырья, срок начала работы ряда заводов был откорректирован.

Наибольшие объемы сырья на данное время, по данным А.ХОМЫ, заготовило ООО «Хоросткивский сахарный завод» – 150,1 тыс. т, который первым в области начал заготовку и переработку свеклы. 48,4 тыс. т свеклы поступило на ООО «Борщивский сахарный завод», 49,3 тыс. т – на ООО «Черткивский сахарный завод», 17,8 тыс. т – на Збаражском сахарном заводе, 2,9 тыс. т – на Козивский сахарный завод.

Переработку сахарной свеклы уже осуществляют четыре завода, не начал переработку лишь Козивский сахарный завод из-за отсутствия достаточного количества сырья.

В целом сахарозаводами области уже переработано 153,7 тыс. т сахарной свеклы, остатки сырья на свеклопунктах заводов составляют 114,9 тыс. т. В том числе на ООО «Хоросткивский сахарный завод» – 41,4 тыс. т, ООО «Борщивский сахарный завод» – 23,8 тыс. т, ООО «Збаражский сахарный завод» – 3,1 тыс. т, ООО «Черткивский сахарный завод» – 42,1 тыс. т, ООО «Козивский сахарный завод» – 2,9 тыс. т.

С начала сезона производства сахара заводами области уже выработано 10,6 тыс. тонн этого продукта.