Довбыш уволен с должности главы Госкомитета рыбного хозяйства

Кабинет министров Украины уволил Олега ДОВБЫША с должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства. Соответствующее распоряжение № 1846 от 17 сентября размещено на сайте правительства.

Согласно документу, увольнение произведено по собственному желанию О.ДОВБЫША.

Как сообщал УНИАН, О. ДОВБЫШ был назначен на должность председателя Государственного комитета рыбного хозяйства 24 марта 2010 года.