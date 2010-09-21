На Волыни есть случаи безосновательного повышения цен

На Волыни зафиксированы случаи безосновательного повышения цен на продовольственном рынке области. В частности, больше всего в области спекулируют на продаже хлеба, картофеля и лука.

Об этом шла речь 20 сентября во время областного селекторного совещания главы областной госадминистрации Бориса КЛИМЧУКА с руководителями районов и городов областного значения, во время которого обсуждались вопросы стабилизации цен на продовольственном рынке области и причины их безосновательного повышения, сообщила УНИАН пресс-служба Волынской ОГА.

Как отмечено в сообщении, в отдельных случаях надбавка на хлеб достигает 19%. При стоимости картофеля 3-3,50 грн./кг его продают по 7 грн., а лук, который стоит 3,5 грн./кг, реализовывают по 6-7 грн./кг.

"Так не будет! Для того, чтобы заработать деньги - нужно работать, а не покупать у крестьян за копейки и обогащаться за их счет”, - отметил глава облгосадминистрации. Он подчеркнул, что "процесс контроля не будет прекращаться ни на одну минуту, а будет постоянным".

По словам заместителя главы облгосадминистрации Виталия КАРПЮКА, производство сельскохозяйственного сырья в области позволяет обеспечить рынок собственной продукцией без ажиотажа и повышения цен.