Госкомпредпринимательства требует отмены приказа Минагрополитики

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства инициирует отмену приказа Министерства аграрной политики от 16 августа 2010 года №490, которым созданы дополнительные преграды для ведения фумигационной (обеззараживающей) деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Там в частности отметили, что данным приказом Минагрополитики создало перечень лицензиатов, которые имеют право проводить обеззараживание. Включение в этот перечень осуществлялось по рассмотрению комиссии. Таким образом, предприниматели, которые уже получили лицензии на осуществление фумигации объектов, должны еще раз доказать возможность выполнения таких работ.

Госкомпредпринимательства обратилось в министерство с предложением упразднить данный приказ, а также в Министерство юстиции – с просьбой не регистрировать его. Кроме того, в Генеральную прокуратуру было направлено письмо с целью принятия мер, сообщил заместитель председателя Госкомпредпринимательства Орест СОХАР на совещании с представителями отрасли.

В Госкомпредпринимательстве считают, что анализ приказа №490 дал основания для вывода, что документ является регуляторным актом. Он нуждался в подготовке анализа регуляторного влияния, предания огласке для получения замечаний и предложений от физических, юридических лиц и их объединений, осуществления мер по отслеживанию результативности действия акта и представления его на согласование с комитетом.

Из-за несоблюдения Минагрополитики данных регуляторных процедур комитет настаивает на его немедленной отмене.