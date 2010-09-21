В Тернопольской области поголовье КРС уменьшилось

В Тернопольской области поголовье крупного рогатого скота в январе-августе этого года, сравнительно с аналогичным периодом 2009 года, уменьшилось на 2,7% - до 219,7 тыс. голов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в собственности сельхозпредприятий на 1 сентября было в наличии 27,4 тыс. голов КРС (на 1,3% больше, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году), у населения – 192,3 тыс. голов (-3,3%).

В частности, поголовье коров в январе-августе уменьшилось на 2,2% - до 122,1 тыс. голов. При этом у населения поголовье коров уменьшилось на 2,6% - до 113,3 тыс. голов, у сельскохозяйственных предприятий их количество выросло на 3,6% - до 8,8 тыс. председателей.

Поголовье свиней в январе-августе, сравнительно с январем-августом 2009 года, увеличились на 11,7% - до 384,8 тыс. голов.