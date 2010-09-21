В Херсонской обл. производство консервированных овощей сократилось
11:28, 21 сентября 2010Агро
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В Херсонской области производство консервированных овощей в январе-августе текущего года, в сравнении с аналогичным периодом в 2009 году, сократилось на 26,1% - до 8,23 тыс. т.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом производство данного вида продукции в августе текущего года сократилось относительно августа 2009 года на 38,8%, а относительно июля текущего года выросло в 7,8 раза.
Всего в августе 2010 года предприятиями области было произведено 5,9 тыс. т консервированных овощей.
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